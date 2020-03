Meghan Markle igra z królową. Musi dotrzymać słowa

Meghan Markle i książę Harry udali się ostatnio z resztą rodziny królewskiej na obchody Święta Wspólnoty Narodów w Opactwie Westminsterskim. Po tym wydarzeniu wrócili do swojego 10-miesięcznego syna Archiego, który został w Kanadzie. Książęca para nie zabrała malucha do Wielkiej Brytanii ze względu na pandemię koronawirusa .

Choć królowa Elżbieta II była rozczarowana, że nie dane jej było zobaczyć prawnuka, zrozumiała tę decyzję. Widząc jednak smutek babci, Harry i Meghan obiecali, że latem przylecą z Archiem do szkockiej posiadłości Balmoral. To właśnie tam wakacje spędza królowa i to właśnie tam co roku spotyka się cała rodzina.

Czy deklarację Sussexów można traktować poważnie? Zagraniczna prasa ma spore wątpliwości. I to nie bez powodu. W 2018 r. Meghan nie pojawiła się w Balmoral, co tłumaczono troską o zdrowie księżnej. W 2019 r. sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem powodem było to, że Archie był zbyt malutki, by podróżować do Szkocji.