Meghan i Oprah już się nie przyjaźnią. Prezenterka jest wściekła

Meghan Markle, wyprowadzając się z pałacu i osiadając za oceanem, była pewna, że wreszcie uzyska to, na co tak długo czekała - święty, niczym niezmącony spokój. Niestety, nic z tego. Nie ma dnia, by jej nazwisko nie pojawiało się w mediach. I to zawsze w atmosferze skandalu. Tym razem mówi się o końcu przyjaźni byłej księżnej i Oprah Winfrey.