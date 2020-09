Specjalnie tak usiadła. Fani i tak patrzyli na jedno

Meghan Markle i książę Harry zrobili swoim fanom niespodziankę. Ci, którzy się za nimi stęsknili, mogli zobaczyć ich na nowym wideo. Małżonkowie zaprosili kamery do swojego ogrodu, by w krótkim filmie pogratulować laureatom, którzy znaleźli się na liście najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu "Time". Jednak to nie ich słowa przykuły uwagę fanów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Meghan Markle i książę Harry pojawili się wspólnie przed kamerą (Twitter.com)