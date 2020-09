Meghan i Harry mówią o wyborach. Książę wyjawił zaskakującą ciekawostkę o sobie

Meghan i Harry najwyraźniej czują się coraz swobodniej, mieszkając za oceanem. Wszystko wskazuje na to, że po kilku przeprowadzkach w końcu znaleźli swoje miejsce na ziemi. Nie próżnują się też zawodowo. Zaangażowali się już w projektów, by, tak jak zapowiadali, być niezależnymi finansowo od rodziny królewskiej.

Meghan i Harry oddali hołd księżnej Dianie

Ostatnim razem chociażby udzielili wywiadu, w którym mówili o wyborach. Meghan, podobnie jak wielu amerykańskich gwiazd i celebrytów, zachęca fanów do wzięcia udziału w wyborach. Podkreśla, że każdy głos się liczy i każdy ma realny wpływ na to, w jakim kraju będą żyć.

- Co cztery lata powtarza nam się to samo zdanie. Że "to najważniejsze wybory w naszym życiu". Ale te takie są. Kiedy głosujemy, nasze wartości mają moc sprawczą, a nasze głosy są słyszalne. Wasz głos przypomina o tym, że się liczycie, że macie prawo być słyszani – punktowała Markle w wywiadzie dla "Time".