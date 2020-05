Jest decyzja sądu. To może dużo ją kosztować

Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma zbyt dobrych relacji z ojcem. Thomas Markle regularnie krytykuje córkę na łamach tabloidów, głównie z powodu jej wyrzeczenia się własnej rodziny. Była członkini brytyjskiej rodziny królewskiej postanowiła napisać do niego bardzo osobisty list, gdzie prosi go, by przestał ją obrażać na forum publicznym. Tekst został udostępniony przez prasę w Wielkiej Brytanii.