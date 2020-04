Meghan i Harry kontra ojciec księżnej w sądzie. Wyciekły dokumenty z rozprawy książęcej pary

Kilka miesięcy temu Meghan Markle pozwała wydawcę gazety "Mail on Sunday", który opublikował treść jej listu do ojca. Tymczasem rodzic będzie zeznawał przeciwko swojej córce. Na domiar złego wyciekły dokumenty, jakie miała książęca para do rozprawy.

Książę Harry i Meghan Markle (Getty Images)