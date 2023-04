Meghan Markle nie przyleci na koronację teścia. Problemem nie są jedynie dzieci

Meghan oświadczyła, że zostanie z dziećmi tym bardziej, że Archie obchodzi 6 maja czwarte urodziny. Na koronacji stawi się natomiast Harry. Autor najnowszej książki, "Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed", Robert Jobson twierdzi, że wojenka między Sussexami a rodziną królewską była zbyt krwawa i pozostawiła wiele niezagojonych jeszcze ran, żeby myśleć o pojednaniu. "Festiwal uników, fochów i kuksańców będzie trwał nadal" – przewiduje pisarz.