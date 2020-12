Szwagier zaatakował niepełnosprawną żonę. Meghan nie chce ich znać

56-latka jest przykuta do wózka inwalidzkiego i nie może samodzielnie korzystać z toalety. Z jej zeznań wynika, że gdy późnym wieczorem poprosiła męża o pomoc, ten się wściekł i uderzył ją w twarz. Dramat rozegrał się w Lakeland na Florydzie, gdzie Samantha i Mark mieszkają od 2016 r. Wcześniej żyli w Albuquerque w Nowym Meksyku i tam również dochodziło do podobnych sytuacji.

Dla Marka Phillipsa to nic nowego. 62-latek ma już zakaz zbliżania się do byłego męża Samanthy. Policja wie też o agresywnym zachowaniu mężczyzny w stosunku do pasierbicy. Córka Samanthy Markle, Noel, ma 22 lata i już jako nastolatka nie mieszkała z matką i ojczymem. Kiedy w wieku 18 lat wróciła do ich domu po swoje rzeczy, musiał jej towarzyszyć ojciec i funkcjonariusz policji. Mark Phillips musiał się pilnować, ale i tak zwyzywał Noel, gdy mijała go w korytarzu.