Meghan Markle świętuje 39. urodziny. Rodzina królewska sprawiła jej przykry "prezent"

Być może 39-latka zrezygnuje z chęci powrotu do kariery zawodowej na rzecz rodziny. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że książęta Sussexu planują powiększenie rodziny. Ta wiadomość z pewnością ucieszyłaby królową Elżbietę II. Gdyby nie fakt, że obecnie jej najmłodszy prawnuk mieszka tysiące kilometrów od niej, co znacznie utrudnia monarchini doglądania dorastania Archiego.

W zagranicznych tabloidach pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w małżeństwie Harry'ego i Meghan. Jednak jak śpiewał klasyk, "the show must go on", więc jak przystało na członków rodziny królewskiej para pokazuje się światu tylko z szerokimi uśmiechami na twarzach. Świętowanie pierwszych urodzin Meghan "na wolności" zapowiada się hucznie. Była księżna ponoć zorganizowała 3-dniową imprezę w USA. Na liście gości zabrakło chociażby jej szwagra księcia Williama i jego żony księżnej Kate. Nic dziwnego, że Meghan nie pozwala się już na nazywanie Wielkiej Brytanii drugim domem.