Urodziny Meghan. Rodzina nie zwlekała ze złożeniem życzeń

Cały czas dużo mówi się o konflikcie w rodzinie królewskiej. Szczególnie, że latem na Amazona trafiła elektroniczna wersja książki "Finding Freedom", która rozkłada na czynniki pierwsze wszystko to, co działo się między Meghan a brytyjskim dworem od czasu, gdy związała się z księciem Harrym. W książce jest sporo o jej konfliktach z pracownikami Pałacu Buckingham, z księżną Kate, jest o chłodnych reakcjach księcia Williama na byłą aktorkę i księcia Karola, któremu nie podobało się to, jak jego młodszy syn przedstawił światu narzeczoną.