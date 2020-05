Meghan Markle będzie wściekła. Wyciekły zapiski z jej pamiętnika

Notatki mają skrywać wiele pikantnych plotek na temat rodziny królowej Elżbiety II i wszystko to, co brytyjska monarchia wolałaby ukryć w murach pałacu. Teraz w posiadanie tych zapisków wszedł ponoć magazyn "In Touch". Tabloid już na okładce cytuje, o czym miała pisać Meghan w swoim pamiętniku.