Meghan może liczyć na wsparcie mamy. Nie widują się jednak tak często, jak mogłoby się wydawać

Odkąd Meghan z Harrym odcięła się od rodziny królewskiej i postanowiła dzielić życie pomiędzy Wielką Brytanię a Kanadę, wydawać by się mogło, że chciałaby mieć mamę jeszcze bliżej siebie. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste.

Teraz w życiu młodych małżonków sporo się pozmieniało, zdecydowali się dzielić życie pomiędzy Wielką Brytanię i Kanadę. I choć niewątpliwie Meghan może w tym czasie liczyć na wsparcie mamy, to w dużej mierze jest to wsparcie na odległość. Magazyn "US Weekly" donosi, że Doria Ragland "nie ma zamiaru przeprowadzać się do Kanady ani nigdzie indziej". Jej decyzja nie powinna dziwić, zwłaszcza, że styl życia zarówno jej, jak i jej córki od dawna nie pozwalał im na zbyt częste kontakty.