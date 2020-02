Meghan nie jest niezastąpiona. Królowa ma kogoś na jej miejsce

Księżna Meghan niedługo pełniła obowiązki jako żona księcia Harry'ego. Mowa oczywiście o oficjalnej roli. Jednak zdążyła sprawić, że Brytyjczycy ją... polubili? Może bardziej - chętnie widywali ją na wydarzeniach i imprezach. Teraz koniec z tym. Kto zastąpi Meghan?

Księżna Meghan, gdziekolwiek się pojawiała, wywoływała zamieszanie. Żona księcia Harry'ego ma konkretne poglądy, których wcale nie ukrywa - proekologiczne i feministyczne, co u nie u każdego budzi entuzjazm. Niektórym nie podobają się też jej styl ubierania się czy brak przywiązana do monarszych tradycji. Ze względu na te kontrowersje obecność Meghan podczas różnych uroczystości zawsze budziła emocje i odciągała uwagę od tematu lub, co gorsza, od "prawdziwych" członków królewskiego rodu. Eks gwiazda była przyzwyczajona do tego, że inni się nią interesują, ale w końcu miała dość."Rzuciła" więc pracę, wzięła męża i wyjechała do Kanady.