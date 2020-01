Meghan nie wzięła udziału w naradzie z królową. Chodziło o poufność

Cały świat nadal żyje kryzysem wizerunkowym w rodzinie królewskiej wywołanym decyzją księżnej Meghan i księcia Harry'ego o zdystansowaniu się od królowej i dworu. W poniedziałek odbyła się specjalna narada, której efektem było oświadczenie wydane przez Elżbietę II. Mimo wcześniejszych zapowiedzi w spotkaniu nie wzięła udziału Meghan.

Te kilka słów skierowanych do poddanych było efektem 2-godzinnego spotkania z księciem Karolem, Williamem i Harrym. Media donosiły, że Meghan również weźmie udział w naradzie. Co prawda księżna wyjechała z Londynu do Kanady dzień po wydaniu oświadczenia o odłączeniu się od rodziny królewskiej, ale spekulowano, że połączy się z resztą rodziny telefonicznie.