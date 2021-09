Meghan "ukryła" wiadomość w naszyjniku? Biżuteria ma specjalne znaczenie

Meghan Markle niedawno zdecydowała się wystąpić publicznie. Skłoniły ją do tego okrągłe 40. urodziny. Piękna księżna, która w Wielkiej Brytanii pojawiała się zawsze ubrana bardzo formalnie, w USA może sobie pozwolić na dużo mniej oficjalne stylizacje. Do fanów przemówiła ubrana w beżowe wdzianko - jasny sweter narzuciła na zwyczajną białą koszulkę. Jednak tym razem to nie strój, a biżuteria mamy dwójki dzieci przyciągała spojrzenia.