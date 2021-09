Nowe doniesienia o Meghan i Harrym. Brytyjski dwór nie mógł w to uwierzyć

Mogłoby się wydawać, że po ucieczce z Wielkiej Brytanii Harry wraz z małżonką nie mają ochoty pojawiać się w pałacu Buckingham. Jednak jak donosi "The Sun", podobno para zmieniła zdanie i chce się spotkać z królową Elżbietą II. Informator gazety wyjawił, że ma to związek z chrzcinami córki Lilibet. Harry i Meghan chcieliby, by doszło do tego na zamku Windsor.