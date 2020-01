Megxit. Dawni znajomi księcia Harry'ego przewidywali taki koniec

Wielu wciąż zastanawia się, co jest prawdziwą przyczyną odseparowania księcia Harry’ego i księżnej Meghan od rodziny królewskiej. Do spekulacji dołączyli ich znajomi.



Ponadto księżną Meghan przytłoczyła negatywna prasa. Ponoć uważa, że brytyjskie media są do niej uprzedzone ze względu na jej rasę.

Dawni koledzy księcia Harry’ego nie mają złudzeń. Księżna Meghan odseparowała go od znajomych. Jej zaborczość wzrosła w trakcie ciąży. Jak podaje “Daily mail” mężczyźni liczyli na to, że za jakiś czas ten stan się zmieni, a Harry powróci do kumpli. Tak się jednak nie stało.