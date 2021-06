Menadżer Krawczyka: Syn Krawczyka mógłby pójść do pracy, zamiast liczyć na utrzymanie macochy

W dużej mierze są to rozgrywki medialne. Jedne media trzymają jedną stronę, inne – drugą. Nie da się zbudować legendy wielkiego artysty na doniesieniach z tabloidów. Nikt nie pisze na przykład, że ja poświęciłem dwa lata, żeby nauczyć Krzysia juniora nagrywania w studio. Krzysztof junior z seniorem nagrali wspólną płytę. Wysłałem tę płytę – ojca z synem – do ”Super Expressu”, bo ta gazeta wydaje też nagrania. To mi odpisali, że nie są zainteresowani i nie doszło do żadnych rozmów. Potem chciałem dać tę płytę do wytwórni płytowych, to mi odpowiedziały, że w tej sprawie jest za dużo smrodu.