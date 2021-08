"Żyje we własnym świecie". Menadżerka Jerzego Połomskiego zabrała głos

Lewandowska opowiedziała też o zdrowiu Połomskiego. Choć artysta fizycznie czuje się dobrze, to niestety szwankuje mu słuch, który nadwyrężył przez lata pracy na estradzie. Nie jest to jedyny problem. – Jerzy ma niestety problemy z pamięcią i żyje w swoim świecie. Nie mógłby funkcjonować w swoim domu, stwarzałby tam zagrożenie dla samego siebie nawet gdyby przychodziła do niego pielęgniarka – wyznała.