Miała 10 lat, gdy została gwiazdą "Szansy na Sukces". Tak wygląda teraz Georgina Tarasiuk

Po programie młoda piosenkarka nagrała płytę "Georgina". Niewiele brakowało, a o Georginie usłyszałby wówczas cały świat. W 2003 roku jej utwór "Pierwszy raz" był brany pod uwagę do krajowych eliminacjach przed Konkursem Piosenki Eurowizji. Ostatecznie zgłoszenie wycofano ze względu na jej zbyt młody, nieregulaminowy wiek. To jednak nie zniechęciło jej do dalszego rozwoju muzycznego i jeszcze w tym samym roku wystąpiła na koncercie Premier w Opolu.