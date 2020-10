Miała już dość. Bachleda-Curuś wyprowadziła się z LA

Bachleda-Curuś jest w show-biznesie od dziecka. Po owocnej karierze w Polsce przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, by z jednej strony syn był bliżej ojca, a jednocześnie ona mogła występować w zagranicznych produkcjach. 11-letni Henryk wielokrotnie przyjeżdżał z mamą do Polski, ale to właśnie Los Angeles jest jego domem.