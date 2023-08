Michał Bajor jest utracjuszem. Wiele razy "utopił" swoje pieniądze

Od kilkunastu lat Michał Bajor jest przede wszystkim muzykiem. Pamiętny Neron z "Quo Vadis" nie zagrał w filmie od 15 lat. Ostatni rok boleśnie go doświadczył, stracił mamę. Sam miał problemy ze zdrowiem, przydarzył mu się też wypadek drogowy. To wszystko ożywiło w nim refleksję na tematy ostateczne. W jednym z wywiadów nawiązał do samobójczej śmierci francuskiej piosenkarki Dalidy.