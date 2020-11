Michał Koterski chudnie. "Jest ciężko"

Już niebawem zobaczymy Michała Koterskiego w roli Edwarda Gierka w filmie "Gierek". Produkcja opowie o I sekretarzu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybór Miśka Koterskiego, znanego głównie z ról w gorzkich komediach w reżyserii jego ojca, do roli polityka, wydaje się nieco zaskakujący. Jednak twórcy filmu zapewniają, że to przemyślana decyzja .

Teraz opublikował post, w którym przyznał, że zrzucanie wagi nie jest łatwe: "Nie będę ściemniał, jest na maksa cieżko, dzisiaj bez sił, bez wiary. Mimo że jeszcze pod koniec września ważyłem 104 kg, a dzisiaj po półtoramiesięcznej walce ważę 97 kg, to dopadł mnie kryzys, psychiczny i fizyczny. Ale nie poddaję się, bo z doświadczenia wiem, że kryzysy są wpisane w każda walkę i jeszcze bardziej budują naszą siłę, niż same sukcesy, gdyż uczą nas, że wszystko co złe, mija […]. Dlatego nie poddaję się, bo wszystko, co ma w życiu większą wartość, rodzi się w bólach. Niejedną walkę wygrałem i jeszcze niejedna przede mną" – napisał.