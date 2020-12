Michał Koterski padł ofiarą oszustów. Ostrzega swoich fanów

Aktor oznajmił, że ktoś podszywa się pod niego na Facebooku i pod pretekstem fałszywego konkursu wyłudza dane osobowe od jego fanów. Naciągacze okazali się dość przebiegli. Założyli nowe konto z takim samym zdjęciem profilowym i w tle jak na profilu aktora i zapraszali do grona znajomych osoby, które obserwowały Koterskiego w sieci.

"Uwaga! Słuchajcie, ktoś założył fałszywe konto pod moim nazwiskiem i próbuje, wyciągać wasze dane osobowe. Jest tu jakiś konkurs, z którym nie mam nic wspólnego. Proszę, zgłaszajcie to na policję i na Facebooku i pod żadnym pozorem nie bierzcie udziału w żadnym konkursie i nie podawajcie żadnych swoich danych! Ja już to zgłosiłem!" - napisał celebryta.

Michał Koterski zamieścił także zrzuty ekranu wiadomości, jakie oszuści piszą do niczego nieświadomych internautów. Pod postem pojawiło się komentarze zaniepokojonych fanów. Niektórzy z nich dostali wiadomość od krętaczy: " To ostatnio modna metoda wyłudzania pieniędzy", "Dziś też dostałam taką wiadomość, tak czułam, że to oszuści".