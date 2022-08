Michał Piróg chciałby walczyć z Jackiem Kurskim. "Mocno trenuję boks"

Były juror "You Can Dance" powiedział, że od września będzie znowu występował w teatrze, a poza tym cały czas bierze udział w różnych castingach. Stara się bowiem przełamać schemat, który zauważył w polskim show-biznesie, że jeśli ktoś pójdzie do telewizji, to "musi zostać w telewizji".