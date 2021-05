Michał Piróg komentuje coming out Piaska. "Faktycznie nie było już co ściemniać"

Michał Piróg nie ukrywa swojej homoseksualnej orientacji i od lat wspiera społeczność LGBT. W 2014 roku w rozmowie z tygodnikiem "Wprost", wyznał, że "ma dość ukrytych gejów", zwłaszcza w show-biznesie. Ten wywiad odbił się w mediach szerokim echem. Piróg, choć bez podawania nazwisk, wspominał o wielu znanych ludziach ze świata polityki, telewizji czy muzyki, którzy są gejami. I którzy, w przeciwieństwie do niego, nie mają tyle odwagi, by przyznać to otwarcie. Czytelnikom nietrudno było rozszyfrować, kogo ma na myśli Piróg. Zdaniem wielu, jedną z takich osób, o której wspominał, był właśnie Piasek. Szybko pojawiły się opinie, że tancerz wyjawił orientację piosenkarza. Niedawno zresztą ten słynny wywiad wytknął koledze z TVN Kuba Wojewódzki.