Michał Piróg ma koronawirusa. Opowiedział, jak się czuje

- Chyba nie ma osoby, która myśli, że szczepionka powoduje, że się nie zarazimy. Szczepionka istnieje po to, żeby ewentualnie objawy wirusa, którym się zarazimy, były łagodniejsze... Jeżeli ktoś myślał, że szczepionka jest gwarantem tego, że się nie zarazi, no to jest głupota, absolutna. Nie ma takich szczepionek na świecie, na żadną chorobę. (...) Ja pomimo tego, że się zaraziłem, to choroba, którą moi znajomi przechodzili potwornie w wielu wypadkach, mnie dotknęła na poziomie przeziębienia. I to takiego lajtowego, bo ból gardła i temperatura jeden wieczór, to nie jest coś strasznego - dodał.