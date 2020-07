Michał Piróg podsumował rodzinę prezydenta. Nie kryje goryczy

Michał Piróg , podobnie jak wiele gwiazd, aktywnie komentował kampanię prezydencką i nawoływał do udziału w wyborach. Sam nie krył swoich politycznych sympatii, opowiadając się za Rafałem Trzaskowskim. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów znów zabrał głos. Gorzko podsumował "pierwszą rodzinę", nawiązując do przemówień Agaty Kornhauser-Dudy i Kingi Dudy podczas wieczoru wyborczego.

"W kraju, w którym prezydent jest marionetką podpisującą wszystko, co mu zwierzchnicy podsuwają. Szczującym ludzi i dzielącym naród. Jego żona (wydawać się mogło, niemowa) oznajmia, że przez 5 lat uprawiała 'milczący sprzeciw', a córka tego dehumanizującego ludzi polityka, zapewnia, że wszyscy są równi i szanowani. Jest to rodzina. Polska para prezydencka i ich latorośl. Do tej pory rodzina Adamsów wydawała mi się nader oryginalna i kuriozalna... żyję w matrixie" - napisał na Instagramie Piróg.