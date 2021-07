Piróg trafił do szpitala. Zdradził, w jakim jest stanie

"Ja już w domu, piszę, żeby uspokoić. Widziałem niektóre nagłówki. Jeśli są one wynikiem mojego poprzedniego postu, to najmocniej przepraszam (faktycznie szukaliśmy przyczyn mojego stanu). (...) Cały pobyt z mojej perspektywy był niczym w 'New Amsterdam'. W każdym razie - będę żył, czeka mnie jedynie rehabilitacja. Na szczęście najpoważniejsze obawy się nie sprawdziły. (...) Tak sobie myślę, co by było, gdyby lekarze i szpitale były tak opłacane jak piłkarze i kluby sportowe oraz kilka innych instytucji. Czy ktoś coś z tym kiedyś zrobi?" - napisał na Instagramie.