Michał Wiśniewski napisał list do matki. Ujawniono jego fragmenty

Michał Wiśniewski ma za sobą cztery małżeństwa i czworo nastoletnich już dzieci. We wrześniu ubiegłego roku rozwiódł się z Dominiką Tajner, a kilka miesięcy temu wziął piąty ślub. Jak zapewniał w wywiadach, związek z tajemniczą Polą, która stroni od show-biznesu, ma szansę być tym do grobowej deski. Na ten moment wiadomo, że para poznała się na popularnym Tinderze. Pola jest mamą czwórki dzieci, co oznacza, że świeżo upieczeni małżonkowie wychowują wspólnie aż dziewięcioro pociech.