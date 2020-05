Michał Wiśniewski skomentował aferę w Trójce. "K****two"

Michał Wiśniewski nie ma złudzeń: usunięcie piosenki Kazika z notowania Listy Przebojów Trójki nie powinno się wydarzyć. Wokalista w mocnych słowach komentuje ostatnie wydarzenia.

Z Trójki odchodzą kolejni dziennikarze po tym, jak Tomasz Kowalczewski zablokował listę przebojów z utworem Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Artyści komentują to, co wydarzyło się kilka dni temu w radiostacji. Są oburzeni cenzurą w Polskim Radiu.

Teraz głos zabrał Michał Wiśniewski. Choć muzyk nigdy nie trafił do notowania Listy Przebojów ze swoimi piosenkami, to nie ma wątpliwości, że to co wydarzyło się ostatnio w stacji jest niedopuszczalne.

ZOBACZ: Lista przebojów Trójki. Adam Bielan: Bardzo lubię Kazika Staszewskiego i KULT

- Jednym słowem to "kur...". To bardzo słaba sytuacja, ale myślę, że powinniśmy być już przyzwyczajeni do formuły "moja racja jest mojsza". Słyszałem piosenkę Kazika i uważam, że jest ona, jak zwykle, genialna - skomentował wokalista w programie "Koronawirus. Raport Faktu".

Michał Wiśniewski mówił wprost w programie, że usunięcie piosenki Kazika z notowania musi mieć podłoże polityczne.

- To, co się wydarzyło, jest bardzo brzydkie, tym bardziej że piosenka jest trafiona w punkt, jest na czasie. Lista Przebojów Programu 3 to tak naprawdę lista Marka Niedźwieckiego. Ta szarpanina automatycznie pokazuje więc, że doszło do zlecenia politycznego. Gdy słucham posłów PiS-u, wydaje mi się nawet, że oni są sami zdziwieni nadgorliwością pani prezes Polskiego Radia - mówił.

Lider Ich Troje podkreślił, że Trójka jest stacją publiczną i nie powinna dobierać audycji i muzyki do nastrojów politycznych. Zwrócił uwagę, że jemu samemu zwykle odmawiano możliwości prezentowania jego utworów na ogólnopolskich listach przebojów.