Michał Wiśniewski odpowiedział na plotki o kolejnej ciąży. "Pandemia robi swoje!"

W życiu prywatnym Michała Wiśniewskiego dzieją się ostatnio dobre rzeczy. W kwietniu ubiegłego roku muzyk ożenił się po raz piąty. Jego nową wybranką okazała się tajemnicza Pola. Choć poprzednie związki po udanym początku się rozpadały, to tym razem lider Ich Troje jest przekonany, że z obecną partnerką zostanie do końca życia . Para szybko zdecydowała, żeby powiększyć rodzinę.

Michał Wiśniewski nie utrzymuje kontaktu tylko z jedną byłą żoną. Dlaczego?

Tatuaże to jak wiadomo jedna z fascynacji muzyka. Jego ciało co chwilę zdobią nowe malowidła. Ostatnio pochwalił się kolejnymi nabytkami na swoim przedramieniu. Na jednym z nich widać datę urodzenia najmłodszego dziecka i literkę "F", która rozpoczyna jego imię. Drugi tatuaż jest niedokończony – ma początek roku, a także literkę "C". Wygląda to jak coś, co zostanie uzupełnione w przyszłości. W opisie Wiśniewski dodał też "zdjęcie mówi samo za siebie".