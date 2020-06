Wiśniewski miał zostać ojcem. Wszystkiemu zaprzecza

Mimo to wielu fanów wierzyło, że lider Ich Troje dementuje radosną nowinę tylko po to, by paparazzi stracili nim zainteresowanie. Nic z tego. W najnowszej rozmowie z serwisem plejada.pl Wiśniewski po raz kolejny zaprzeczył tym pogłoskom. Na pytanie, czy on i jego żona spodziewają się dziecka, odparł wprost:

- Generalnie myślę, że mój obecny związek ma szansę na to, by być tym już do końca. W końcu nie muszę się starać, by komuś zrobić dobrze na siłę, żeby kogoś uszczęśliwić. Zostawiam sobie moją własną przestrzeń, taki jest mój pomysł na ten związek i mam nadzieję, że nie będzie sytuacji pt. "dostajesz rolę", "dostajesz płytę". Z jednej strony ktoś powiedziałby "wow, on dba o partnerkę", ale my szanujemy tylko to, do czego sami dojdziemy.