Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie sprzed lat. Fani zachwyceni

Michał Wiśniewski to bez wątpienia najbardziej barwna osobowość w polskim show-biznesie. Niemal wszyscy kojarzą go dzięki czerwonym włosom i koncertom z zespołem Ich Troje, z którym nagrał takie piosenki jak "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", "Powiedz", czy "Zawsze z Tobą chciałbym być".