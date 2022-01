Michał Wiśniewski przehulał w życiu 35 mln zł. Mówi, jak teraz wygląda jego sytuacja finansowa

Swego czasu przyznał, jak ogromne kwoty wydał na rozrywki. - Czy trudno jest przehulać 35 mln zł? No pewnie, że to jest łatwe. A jak myślicie? Policzmy. Te 35 mln zarobiłem przez 10 lat. Wychodzi po 3,5 miliona rocznie. I co roku kupujesz sobie samochód za bańkę, a koledze dajesz poprzedni. No, to ile masz już baniek? 2,5. To idzie oczywiście na głupoty, no bo na co możesz stracić takie pieniądze? Tu kupisz samochód, tu samolot, tam apartamenty w Tajlandii - mówił w rozmowie z Weszło.com.