Wiśniewski rozlicza 2021 rok. Wspomina o zarzutach prokuratorskich

Na koniec roku gwiazdy podsumowują to, co się u nich wydarzyło w ostatnich miesiącach. Rozlicza się m.in. Michał Wiśniewski, u którego klasycznie sporo się działo. Muzyk w lipcu tego roku dołączył do jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo", o czym było głośno. Ale nie tak głośno jak o zarzutach, które prokuratura miała postawić mu pod koniec października. Piosenkarz był kolejną osobą, która została oskarżona w sprawie wielomilionowych pożyczek udzielanych przez SKOK Wołomin.