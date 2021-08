Michał Wiśniewski skrytykował występ Michała Szpaka w Sopocie. Burza w komentarzach na Facebooku

W czwartek, ostatniego dnia sopockiego festiwalu Top of the Top organizowanego przez telewizję TVN, na scenie Opery Leśnej wystąpiła plejada czołowych polskich muzyków. Jednym z artystów, którzy uświetnili jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia TVN24, był Michał Szpak. Wykonał utwór "Nie pytaj o Polskę" zespołu Republika i nie po raz pierwszy zadbał o to, by jego występ na długo zapadł w pamięć publiczności. Uwagę zwracało nie tylko wykonanie, ale i oryginalna stylizacja Szpaka.