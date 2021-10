Michał Wiśniewski straci pracę w Polsacie? Ma problemy z prawem

We wtorek 19 października Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga postawiła zarzut Michałowi Wiśniewskiemu w sprawie przedkładania poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów w celu uzyskania kilkumilionowych pożyczek w SKOK w Wołominie. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Gwiazdor nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Proces może potrwać wiele miesięcy.