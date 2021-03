Michał Wiśniewski żegna przyjaciółkę we wzruszającym wpisie. "Nie mówmy, żegnaj"

Michał Wiśniewski to jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. Wokalista Ich Troje jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Gwiazda niedawno opublikowała wpis, w którym wspomina swoją podróż do Kanady . Post spodobał się internautom, którzy poprosili Michała o więcej takich wpisów.

Michał Wiśniewski pożegnał przyjaciółkę

"Zawsze mogłem na Ciebie liczyć Iwonko. Nie znałem drugiej takiej, która miałaby w sobie tyle energii i radości życia" - tak rozpoczyna swój wpis Michał Wiśniewski. "W imieniu Poli i swoim najszczersze kondolencje składam rodzinie, bliskim i przede wszystkim Jackowi, który zawsze będzie mógł na mnie liczyć, ale sam też czuję się częścią tej rodziny. Jest mi niezmiernie przykro, Słońce. Nie mówmy żegnaj, lecz do widzenia, choć będzie nam cię brak" - dodał.

Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Fani wokalisty składali jemu i jego partnerce kondolencje. "Życie jest wielką niewiadomą. Nie wiemy, co niesie nam los, ale najbardziej boli, gdy zabiera tych, na których nam zależy. Wyrazy współczucia" - napisała jedna z internautek. "Pani Iwonka to jedna z najcudowniejszych osób, jakie znałam. Zawsze pełna wewnętrznego ciepła, życzliwa dla wszystkich. To wielka strata Bardzo mi przykro i żałuję, że już nie będę miała okazji usłyszeć jej śmiechu" - dodała kolejna.