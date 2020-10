Michał Żebrowski i jego drastyczna metamorfoza. Fani są w szoku

Michał Żebrowski od dawna zajmuje miejsce wśród najznamienitszych polskich aktorów. Fani uwielbiają oglądać go na ekranie - aktor rzeczywiście ma talent, a do tego, co istotne dla damskiej części publiczności, świetnie wygląda. Wydawać by się mogło, że należy do tych, o których można powiedzieć, że są jak wino - im starsi, tym lepsi.