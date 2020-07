Był ślub, a potem miliard funtów zysku? Meghan swoje, a tabloid podaje swoje wyliczenia

Meghan wytoczyła walkę Mail on Sunday, czyli wydawcy "Daily Mail". Poszło o prywatny list księżnej do ojca, Thomasa, który można było przeczytać na stronach brytyjskiego tabloidu. "Daily Mail" od wielu miesięcy nie kryje negatywnego nastawienia do Amerykanki. Meghan była i jest krytykowana absolutnie na wszystko, co postanowiła w końcu ukrócić. Meghan i Harry najpierw odcięli tabloidom dostęp do oficjalnych informacji o ich działalności, a następnie pozwali Mail on Sunday. Zaczęła się brudna walka.