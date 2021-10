Skradziono mu portfel. Miłosz Gałaj nie krył zdziwienia, gdy poszedł na policję

"Szybko zablokowałem karty do kont, zastrzegłem dowód osobisty w banku. W pół godziny od kradzieży poszedłem na oddalony o 140 metrów komisariat, położony w stacji metra. Niestety nie było tam dyżurującego oficera, który mógłby odebrać ode mnie zeznania. Zasugerowano, bym poczekał do jutra i poszedł na większy komisariat. Co mogłem, to zrobiłem. Na szczęście nie dokonano żadnej transakcji" – czytamy.