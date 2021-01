Miriam Margolyes krytykuje Borisa Johnsona i Donalda Trumpa

ZOBACZ TAKŻE: Zamieszki na Kapitolu. Trump w końcu zabrał głos

Odniosła się także do wydarzeń zza oceanem, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa szturmem wdarli się do Kapitolu. - Jestem zdumiona i zniesmaczona - powiedziała Miriam. - To niebezpieczny człowiek, faszysta. Wygląda na to, że cała ta akcja została dobrze zaplanowana - dodała. Skrytykowała również elektorat Trumpa, twierdząc, że musi zostać "zniszczony".