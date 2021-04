Mocna piosenka zespołu Satori. "Wstyd za nepotyzm na ciepłych posadach"

O grającym melodyjną odmianę metalu zespole Satori po raz pierwszy głośno zrobiło się pod koniec ubiegłego roku. W internecie pojawił się wtedy singiel zatytułowany "Oddział beznadziejnych przypadków". Piosenka była gorzkim i dramatycznym apelem dotyczącym bardzo trudnej sytuacji służby zdrowia w czasie pandemii . Poznańska formacja jest szczególnie predestynowana do zajęcia się takim tematem - jej lider, Tomasz Jopek, jest praktykującym lekarzem, który zna go z pierwszej ręki.

Oprócz nośnego tematu magnesem, który przyciągał publiczność do tej piosenki, był gościnny udział Kazika. Choć w czasie premiery wszyscy zajęci byli świętowaniem - miała ona miejsce między świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem, utwór spotkał się z wielkim odzewem - do dziś ma na platformie YouTube prawie 1,5 mln odsłon.

Nowa piosenka grupy, zatytułowana "Wstyd", zaczyna się od ostrego, wpadającego w ucho riffu, a potem zaczyna się prawdziwa litania gorzkich słów o Polsce: "Wstyd za tych ludzi, co stoją ponad prawem, wstyd za koryto, gdzie pełno brudnych świń, wstyd za nepotyzm na ciepłych posadach, wstyd za bezkarne łamanie naszych praw" .

- Tym razem poruszamy znacznie szerszy zakres tematów niż w poprzednim utworze, który poświęcony był służbie zdrowia - mówi lider Satori, Tomasz Jopek, który poza zespołem jest praktykującym lekarzem. - Mówimy o tym, co nas boli w Polsce i za co jest nam wstyd. Nie jedziemy "po nazwiskach", bo problemy, które poruszamy, są niestety niezależne od przynależności partyjnej .

Ale w dalszej części piosenki pojawia się fragment pasujący jak ulał do niedawnej afery z byłym senatorem PiS-u, który bestialsko zakatował psa, ciągnąć go za samochodem: "Wstyd za debili, co katują zwierzęta".