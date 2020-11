Mocno o Edycie Górniak. Piotr Bałtroczyk nie przebierał w słowach

Ostatnie mądrości Edyty Górniak, które zaprezentowała na spotkaniu online z fanami, spotkały się z dużym odzewem. Co rozsądniej myślący skrytykowali piosenkarkę za szerzenie kłamstw na temat pandemii koronawirusa.

Edyta Górniak podczas spotkania live na Instagramie nie kryła się ze swoimi poglądami na temat koronawirusa. Piosenkarka wyznała obserwatorom, że pandemia to wymysł, za którym stoją autokraci tacy jak Bill Gates. Namawiała do porzucenia maseczek ochronnych, bo te "dzielą ludzi" i zachęcała do odnalezienia w sobie spokoju.

To nie pierwszy raz, gdy dołączyła do koronasceptyków. Wcześniej deklarowała, że nie da się zaszczepić. Postawę Górniak, która dzięki swojej popularności oraz zasięgom w sieci, dociera do sporej ilości osób, krytykowała między innymi Karolina Korwin Piotrowska.

Teraz dołączył do niej Piotr Bałtroczyk, który nie przebierał w słowach.

"Edyta Górniak, wykonawczyni piosenek takich jak: "To nie ja byłam Ewą ”, "Mazurek Dąbrowskiego”, ma jedno tylko dziecko, co daje nadzieję, że geny galopującej głupoty i infantylizmu jednak obumrą. Ojciec dziecka jest - od pewnego czasu - odosobniony. Sugeruję, by dziecko odosobnić z ojcem, to je uchroni przed wpływem matki" - napisał na Facebooku.