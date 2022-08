Mocny akcent OFF Festiwalu. Koncert ukraińskiej raperki Alyony Alyony porwał publikę

Raperka nie pozwoliła sobie jednak na to, by cały jej koncert zdominował temat wojny. Mimo iż należy do artystek zaangażowanych, mówiących głośno o losie rodaków dotkniętych rosyjską agresją, na długo jeszcze przed dramatycznymi wydarzeniami 24 lutego. Choć na scenie padło "sława Ukrainie", a i sama Alyona czy to po angielsku, czy po ukraińsku podkreślała, jak istotne jest wsparcie jej kraju przez bratni naród, nie zapomniała o tym, że pojawiła się na OFF-ie, by podarować publiczności możliwie najlepsze show.