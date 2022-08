"Poniżej krytyki". Papa Dance z kultowym albumem na OFF Festivalu

Dużo więcej w tym temacie powiedzieliby pewnie ówcześni muzyczni dziennikarze. Ale z tego co pamiętam, naprawdę nie mieliśmy z zespołem najlepszej prasy. Kiedy szliśmy do radia z nową piosenką, słyszeliśmy: "no tak, to będzie przebój, nastolatki to kupią". Nie traktowano nas poważnie. Poza tym, cała branża za nami nie przepadała. Nie mogę powiedzieć, żeby muzycy szczególnie miło się do nas odnosili czy chociaż traktowali nas na równi.