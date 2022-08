Artur Rojek o 15. OFF Festival: Od tej edycji zaczyna się nowa era

Tak. To, w którą stronę zmierzam z festiwalem, jest wynikiem tego, jak się na nim czuję, jakie emocje przeze mnie przechodzą. Tegoroczna edycja, jak każda poprzednia, była przygotowywana bardzo dokładnie, mozolnie, z dużą uwagą. Jesteśmy świadomi, że to powrót po dwóch latach. Część artystów nie mogła przyjechać, część nie chciała. Jedni boją się wojny, inni pandemii, jeszcze innym zmieniły się plany. W dodatku wiele eventów chce bardzo szybko wrócić, co też nie jest do końca dobre. Robi się tłoczno. A my musimy się w to wszystko wpasować.