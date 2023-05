1 z 4 Mogli skończyć jak Diana? Nikt z rodziny królewskiej nawet nie zadzwonił do Harry'ego i Meghan

We wtorkowy wieczór książę Harry, Meghan i jej matka najadli się strachu. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem paparazzich. Według syna króla Karola III mogło dojść do tragedii. Mimo to ani jego ojciec, ani brat nie przejęli się sprawą.