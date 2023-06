Mokra Paula Tumala pręży się w kostiumie. Fani: "Aż już przykro się na to patrzy"

Od początku swojej show-biznesowej kariery Paula Tumala stawiała na mocny i seksowny wizerunek. Ubijanie masła w klipie oraz na eurowizyjnej scenie w stroju ludowym do utworu "My Słowianie" Donatana i Cleo, tylko go umocniły. Celebrytka swoją instagramową popularność również budowała na pokazywaniu bujnych, kobiecych kształtów.